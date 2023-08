Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Einsatzreicher Vormittag für die Feuerwehr Bocholt

Die Feuerwehr Bocholt wurde heute zunächst zu einer hilflosen Person hinter verschlossener Wohnungstüre gerufen. Kurz nach diesem Einsatz erfolgte bereits die zweite Alarmierung des Vormittags für die hauptamtliche Wache. Auf der Zur Eisenhütte war es zu einem Alleinunfall eines PKW´s gekommen. Der schwer verletzte Fahrer wurde durch die Feuerwehr schonend aus dem Auto befreit und durch den Rettungsdienst versorgt. Auf Grund des Verletzungsmusters wurde der Patient mit dem ebenfalls alarmierten Rettungshubschrauber in ein Klinikum der Maximalversorgung nach Gelsenkirchen geflogen. Parallel zum Verkehrsunfall lief eine Brandmeldeanlage bei einer Firma im Ortsteil Mussum ein. Dieser Einsatz wurde durch die hinzugerufenen Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr abgearbeitet. Grund für die Alarmierung war ein abgerissener Sprinklerkopf der Löschanlage. Die Feuerwehr konnte die Sprinkleranlage abschiebern und an den Betreiber übergeben. Noch auf der Rückfahrt vom Verkehrsunfall wurde die Feuerwehr zu einem Seniorenwohnheim in den Ortsteil Suderwick gerufen. Hier hatte angebranntes Essen auf einem Herd zur Auslösung der Brandmeldeanlage geführt. Es entstand kein weiterer Sachschaden. Bei diesem Einsatz war neben den Kräften der hauptamtlichen Wache auch Einsatzkräfte des Löschzugs Suderwick wie auch der Brandweer Dinxperlo im Einsatz. Der Rettungsdienst hat neben den oben genannten Einsätzen bis 13 Uhr bereits zehn weitere Einsätze abgearbeitet.

