Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 44-Jähriger durch Faustschlag verletzt

Stuttgart (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei 44 und 35 Jahre alten Männern ist es am gestrigen Montagmittag (31.07.2023) am Stuttgarter Hauptbahnhof gekommen. Die beiden deutschen Staatsangehörigen hielten sich am gestrigen Tag gegen 15:50 Uhr am Bahnsteig 15 des Hauptbahnhofes auf, als der 44-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache den 35 Jahre alten Reisenden verbal beleidigt haben soll. Nachdem der Ältere offenbar zudem die Begleitung des 35-Jährigen beleidigt hatte, soll dieser seinem Kontrahenten mit der Faust in das Gesicht geschlagen haben. Alarmierte Einsatzkräfte der Bundespolizei konnten die Beteiligten noch vor Ort am Bahnsteig feststellen und die entsprechenden polizeilichen Maßnahmen einleiten. Der Angegriffene erlitt durch den Schlag eine Platzwunde im Gesicht, lehnte jedoch eine medizinische Versorgung ab. Gegen die beiden Männer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und Körperverletzung eingeleitet.

