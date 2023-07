POL-PPRP: Betrugsversuch scheitert

Frankenthal (Pfalz) (ots) - Seit Donnerstag dem 13.07.2023, um 10:30 Uhr, wird die 15-jährige Lara R. aus Frankenthal (Pfalz) vermisst. Sie wurde zuletzt am 13.07.2023, um ca. 12:30 Uhr, am Hauptbahnhof in Frankenthal gesehen, als sie zusammen mit einem unbekannten älteren Mann, ca. 40-45 Jahre alt, in die S6 in Richtung Mannheim eingestiegen ist. Es ist davon auszugehen, dass sie weiterhin in Begleitung des Mannes ist ...

mehr