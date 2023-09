Feuerwehr Bocholt

FW Bocholt: Paralleleinsätze durch Blitzschlag

FW Bocholt (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde die Feuerwehr Bocholt nahezu zeitgleich gegen 02:30 Uhr zu zwei gemeldeten Blitzeinschlägen in den Bocholter Norden alarmiert. Auf der Barloer Ringstraße kam es durch einen Blitzeinschlag zu einem Entstehungsbrand in einem Dachstuhl. Durch die Feuerwehr wurde mit mehreren Trupps und unter Einsatz der Drehleiter der betroffene Teil des Daches abgedeckt und die brennende Isolierung entfernt und abgelöscht. Hierbei wurde die Feuerwehr Bocholt durch die Feuerwehr Rhede mit einem Löschfahrzeug unterstützt. Insgesamt waren an dieser Einsatzstelle 30 Einsatzkräfte mit 5 Fahrzeugen für ca. zwei Stunden im Einsatz. An der zweiten Einsatzstelle, die sich in einem Mehrfamilienhaus auf dem Barloer Weg befand, wurden durch den Blitzeinschlag Teile der Haus-Elektrik zerstört. Ein Brandereignis konnte hier glücklicherweise nicht bestätigt werden.

