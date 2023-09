Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Nachmeldung zur Suche nach dem Eigentümer eines Betonmischers

Burow (ots)

Die Suche nach dem Besitzer des Betonmischers kann eingestellt werden. Die diesbezüglich veröffentliche Pressemitteilung vom 25.08.2023 ist unten angefügt.

Auf Grund der Medienberichterstattungen meldete sich eine Firma bei der Polizei in Altentreptow und teilte mit, dass sie den hier betroffenen Betonmischer irrtümlicherweise an eine falsche Adresse geliefert haben. Der Irrtum wurde schnell behoben, so dass der Betonmischer nun bei seinem rechtmäßigen Eigentümer in 17089 Weltzin ist.

Die Polizei bedankt sich bei der Unterstützung der "Fahndungsmaßnahmen". Der Fall ist für die Polizei nun abgeschlossen.

Erstmeldung:

Einen ungewöhnlichen Fund machte ein 64-Jähriger aus 17089 Weltzin am Mittwochmorgen (23.08.23). Plötzlich stand ein Betonmischer auf seinem Grundstück, ordentlich unter dem Carport. Nachdem der Mann einige Bewohner aus dem Dorf ergebnislos befragt hatte, informierte er schließlich die Altentreptower Polizei.

Doch auch die Beamten konnten den Sachverhalt nicht gleich aufklären. Der Polizei liegen aktuell keine Anzeigen wegen Diebstahls von Betonmischern vor.

Daher versuchen wir es mit dieser "Fahndung". Wer vermisst seinen Betonmischer? Der Eigentümer kann sich gerne bei der Polizei in Altentreptow unter der Telefonnummer 03961/2578217 melden. Sollte der Eigentümer nicht gefunden werden, wird der Betonmischer dem Fundbüro übergeben.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell