Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Achtung Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet Neubrandenburg auf Grund einer Veranstaltung

Neubrandenburg (ots)

Am 01.09.2023 in der Zeit von 15:30 bis 20:00 Uhr kann es auf Grund einer angemeldeten Veranstaltung zu Verkehrsbehinderungen im Stadtgebiet von Neubrandenburg kommen. Bis zu 200 Fahrzeuge wollen ab ca. 16:00 Uhr vom Parkplatz des Jahnsportforums im Kulturpark starten und als Aufzug (Autokorso) durch das Stadtgebiet von Neubrandenburg fahren, um dann abschließend wieder auf dem Parkplatz im Kulturpark anzukommen. Die geplante Strecke führt vom Kulturpark aus über die Neustrelitzer Straße, den Friedrich-Engels-Ring, der B192 nach Weitin und dann weiter über die B104, Rostocker Straße, Bachstraße, Reitbahnweg, Demminer Straße, Am Eschenhof, Am Kamp, Trockener Weg, Südstraße, Ihlenfelder Straße, Sponholzer Straße, Umgehungsstraße/B96, Platanenstraße, Margeritenstraße, Lutizenstraße, Fünfeichener Weg, Bergstraße Neustrelitzer Straße, Schwedenstraße, Parkplatz Jahnsportforum.

Die Beamten des Polizeihauptreviers Neubrandenburg und des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers Altentreptow sind im Einsatz, um Straßen- bzw. Kreuzungen entlang der Aufzugsstrecke zu sperren, damit die Verkehrssicherheit für die Teilnehmer der Veranstaltung und aller anderen Verkehrsteilnehmer gewährleistet wird. Es wird zu keiner Zeit eine Vollsperrung der genannten Straßen geben. Der Verkehr wird an der Veranstaltung vorbei geleitet oder temporal gestoppt. Trotzdem kann es am 01.09.2023 zwischen 16:00 und 20:00 Uhr es zu Verkehrsbehinderungen entlang der Aufzugsstrecke kommen.

Die Polizei ist bemüht, die Einschränkungen für die Verkehrsteilnehmer auf ein Mindestmaß zu reduzieren. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell