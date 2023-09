Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeuggespann mit 53 Prozent Überladung festgestellt

Neubrandenburg/B192 (ots)

Am 31.08.2023 gegen 10:20 Uhr wurden Beamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers durch die Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg informiert, dass in Neuendorf an der B192 ein Fahrzeuggespann mit einer Überladung stehen soll.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, bestätigte sich der Sachverhalt. Der 74-jährige deutsche Fahrzeugführer eines Transporters mit Anhänger musste sein Fahrzeuggespann auf Grund einer Panne stoppen. Der hinzugerufene Abschleppdienst vermutete eine Überladung und informierte die Polizei.

Die Beamten haben im Rahmen der Verkehrskontrolle mit ihrer Radlastwaage das Fahrzeuggespann in Neuendorf gewogen. Der Anhänger hätte maximal 1.200 kg ziehen dürfen, festgestellt wurden aber 1.840 kg. Das ist eine Überladung von 640 kg, also ca. 53 Prozent. Der Fahrzeugführer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 235 Euro sowie mit einem Punkt rechnen.

Der Fahrer hatte Holzstücke auf dem Anhänger geladen.

Die Beamten haben zudem gravierende technische Mängel am Anhänger festgestellt, so dass die Weiterfahrt untersagt werden musste.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell