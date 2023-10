Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Fützen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Diebstahl aus mehreren Autos - Polizei sucht Zeugen und weitere Geschädigte (19./20.10.2023)

Fützen (ots)

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 17.30 Uhr und Freitagmorgen, 8 Uhr, aus mehreren Autos im Ortsgebiet Fützen Wertgegenstände entwendet. In der Straße "Am Bohlwald" verschaffte sich der Unbekannte unbefugt Zugriff auf einen vor einem Wohnhaus geparkten schwarzen Ford Transit und entwendete aus dem Innenraum eine Sporttasche, einen Laptop und diverse Schlüssel. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte im Bereich von mehreren hundert Euro liegen. Ebenso gelangte der Dieb an mehrere hundert Euro Bargeld und ein Smartphone aus einem auf dem Hof einer Werkstatt in der Singener Straße abgestellten braunen VW Touran. Auch hier entstanden mehrere hundert Euro Schaden.

Der Polizeiposten Blumberg bittet Zeugen, weitere Geschädigte, oder Personen, die Hinweise auf die Identität des Diebes geben können, sich unter der Tel. 07702 41066 zu melden.

