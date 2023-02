POL-W: W Kind angefahren - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - In der Nacht zu Samstag (25.02.2023, gegen 01:50 Uhr) nahm die Polizei eine männliche Person fest die im Verdacht steht, in ein Mehrfamilienhaus in der Sophienstraße eingebrochen zu sein. Eine Überwachungskamera des Hausbesitzers hatte den mutmaßlichen Einbrecher zuvor in dem leerstehenden ...

mehr