POL-NI: Grünstreifen fängt Feuer

Nienstädt/Hespe (ots)

An der Leveser Allee in Hespe brannte gestern gg. 14.25 Uhr der Grünstreifen in Höhe der Straße "Vor den Secheln".

Beim Eintreffen des Funkstreifenwagens waren Anwohner bereits dabei, das Feuer mit Gartenschläuchen und Gießkannen zu bekämpfen.

Die Feuerwehr Sülbeck konnte schließlich das Feuer löschen und verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf ein angrenzendes Feld.

Von dem Feuer wurden ca.40qm des Seitenstreifens verbrannt.

Die Ursache der Brandentstehung ist unbekannt.

