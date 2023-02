Polizei Wuppertal

POL-W: W Polizei nimmt mutmaßlichen Einbrecher fest - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal

Wuppertal (ots)

In der Nacht zu Samstag (25.02.2023, gegen 01:50 Uhr) nahm die Polizei eine männliche Person fest die im Verdacht steht, in ein Mehrfamilienhaus in der Sophienstraße eingebrochen zu sein. Eine Überwachungskamera des Hausbesitzers hatte den mutmaßlichen Einbrecher zuvor in dem leerstehenden Mehrfamilienhaus aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der Tatverdächtige versucht, diverse Metallarmaturen zu entwenden. Als der 45-Jährige das Haus verließ, wurde er durch eingesetzte Polizeibeamte angetroffen. Bei der anschließenden Durchsuchung konnte unter anderem einbruchtypisches Werkzeug und mutmaßliches Diebesgut aufgefunden werden Da gegen den Tatverdächtigen schon ein Haftbefehl zur Untersuchungshaft vorlag, wurde er festgenommen und einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

