Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Polizei sucht Zeugen nach Supermarkt-Überfall

Recklinghausen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einem Raubüberfall auf einen Supermarkt. Ein unbekannter Täter bedrohte am Donnerstagabend zwei Mitarbeiter mit einer Schusswaffe, nachdem er die Filiale an der Kolpingstraße um kurz vor 21 Uhr betreten hatte. Der Täter forderte einen 18-jährigen Mitarbeiter auf, die Kasse zu öffnen und ihm das Bargeld zu geben. Der junge Mann übergab daraufhin die Einnahmen und der Täter flüchtete. Der 18-Jährige und ein weiterer 31-jähriger Mitarbeiter liefen dem Räuber noch ein Stück hinterher, bis dieser die Beiden erneut mit der Schusswaffe bedrohte. Anschließend rannte der Täter in unbekannte Richtung davon. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Angaben zu dem Täter und/oder seiner Flucht machen können. Der Mann wird wie folgt beschrieben: ca. 1,80m bis 1,90m groß, schlank, trug eine schwarze Sturmhaube und Handschuhe, bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer blauen Jeans, außerdem hatte er eine schwarze Umhängetasche dabei. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0800 2361 111 zu melden.

