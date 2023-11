Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mehrere Mülltonnen und Fahrzeuge brennen - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

In der Nacht zu Freitag brannte an der Berghäuser Straße eine Mülltonne. Der Brand wurde gegen 03:40 Uhr durch eine Zeugin bemerkt und der Polizei gemeldet. Die Tonne stand zwischen zwei Autos. Das Feuer weitete sich zunächst auf die beiden Fahrzeuge aus, anschließend stand ein drittes Auto in Flammen. Die Feuerwehr löschte das Feuer, dennoch brannte eines der Autos komplett aus. Fast zeitgleich brannte eine weitere Mülltonne im Bereich der Bergknappenstraße. Hier griff das Feuer nicht auf Fahrzeuge über.

Am frühen Morgen wurden zwei weitere brennende Mülltonnen im Bereich der Pappelallee und am Südbad gemeldet. Zusammenhänge zwischen den Bränden werden geprüft.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell