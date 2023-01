Polizei Hagen

POL-HA: Senior gerät in den Gegenverkehr und fährt in Graben

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 82-Jähriger war am Dienstag (10.01.) gegen 16 Uhr mit seinem Toyota auf der Verbandstraße in Richtung Berchum unterwegs, als er nach links von der Fahrbahn abkam. Dabei durchfuhr er den Gegenverkehr, verfehlte nur knapp einen Baum und kam in einem Graben zum Stillstand. Es besteht der Verdacht, dass der Senior gesundheitlich nicht mehr in der Lage war, sein Fahrzeug zu führen. Polizisten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Bei dem Unfall entstand lediglich ein Schaden am Toyota. (arn)

