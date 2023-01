Polizei Hagen

POL-HA: Polizisten kontrollieren Hagener mit manipuliertem Roller

Hagen-Mitte (ots)

In der Hochstraße stoppten Polizisten am Dienstag (10.01.) einen Hagener, der ohne Führerschein mit einem Mofa fuhr. Der 52-Jährige war gegen 9.40 Uhr in Fahrtrichtung Konkordiastraße unterwegs. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das Mofa so verändert wurde, dass es anstatt 30 km/h mindestens doppelt so schnell fahren kann. Durch die Manipulation erhielt der Mann Anzeigen wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz sowie wegen des Verstoßes gegen die Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung. Darüber hinaus fertigten die Beamten eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell