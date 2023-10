Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Sprayer auf frischer Tat gestellt

Gera (ots)

Am 20.10.2023 erhielt die Polizei Gera um 23:45 Uhr durch einen aufmerksamen Bürger den Hinweis, dass soeben durch einen jungen Mann in der Nürnberger Straße großflächig ein Graffito angebracht wird. Der 25 jährige Täter konnte in der Folge durch Einsatzkräfte der Polizei im Nahbereich gestellt und identifiziert werden. Bei der Kontrolle des Täters ergaben sich Hinweise auf weitere Graffitis, welche durch den Täter angebracht wurden. Es wurde ein Ermittlungsverfahren gegen den Täter wegen Sachbeschädigung durch Graffiti eingeleitet.

