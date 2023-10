LPI-G: Vandalismus in Gera-Lusan

Zeulenroda, Auma (ots) - In der Nacht vom Samstag zum Sonntag wurde in Auma ein Mercedes Kleinbus durch Kräfte der PI Greiz gestoppt und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass 41-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Der Alkoholtest ergab einen Wert von 0,85 Promille. Im eingeleiteten Ordnungswidrigkeitsverfahren erwarten den jungen Mann ein Fahrverbot und eine empfindliche Geldbuße. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

