LPI-G: Alkohol am Steuer

Zeulenroda, Auma (ots) - Am Freitagvormittag gegen 11:30 Uhr erhielt eine 81-jährige Aumaerin einen Anruf von einer männlichen Person, welcher sich als Polizeibeamter vom Revier Plauen ausgab. Der Mann forderte eine Kaution in Höhe von 50.000 Euro in bar, da die Tochter der Seniorin bei einem Verkehrsunfall ein Kind getötet haben soll. Im weiteren Gespräch einigte ...

