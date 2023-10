Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Verletzte Fußgängerin kam ins Krankenhaus

Altenburg (ots)

Meuselwitz: In der Altenburger Straße kollidierte gestern früh (19.10.2023), gegen 07:40 Uhr ein Pkw Hyundai (Fahrerin 42) mit einer die Straße überquerenden Fußgängerin (67), so dass diese zu Fall kam. Aufgrund des Zusammenstoße verletzte sich die 67-Jährige und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Altenburger Polizei nahm die Ermittlungen zum Unfallgeschehen auf. (RK)

