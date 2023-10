LPI-G: Zigarettenautomat gestohlen - Zeugen gesucht

Gera (ots) - Pölzig: Unbekannte Täter hielten sich offenbar im Zeitraum vom 16.10.2023 - 17.10.2023 in der Hauptstraße in Pölzig auf. Diese entwendeten auf bislang unbekannte Art und Weise einen an der Außenfassade einer Gaststätte fest angebrachten Zigarettenautomaten im Komplettbestand. Ob es sich hierbei um den im Bereich Gera, Am Steingarten aufgefundenen Automaten (LPI Gera berichtete am 19.10.2023) handelt, ...

