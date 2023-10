Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unbekannte Täter besprühen diverse Wände in der Geraer Innenstadt

Gera (ots)

Am Samstag, den 21.10.2023 erhielt der Inspektionsdienst Gera von mehreren Bürgern den Hinweis, dass an ihren Briefkästen, Wänden und teilweise Fahrzeugen durch unbekannte Täter Graffiti angebracht wurden. Bei den Graffiti handelt es sich um rechtsgerichtete Schriftzüge und Zeichen. So wurden zum Beispiel diverse Hakenkreuze angebracht. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde bekannt, dass der oder die Täter im Zeitraum vom 20.10.2023 18:30 Uhr bis 21.10.2023 04:54 Uhr gehandelt haben müssen. Bei einer weitläufigen Kontrolle durch Streifen der Polizei Gera wurden schnell weitere Graffiti aufgefunden, welche durch den Inhalt und der Farbe in Zusammenhang gebracht werden konnten. Insgesamt wurden 12 Graffiti in folgenden Straßen entdeckt: Schmelzhüttenstraße, Erfurtstraße, Heinrich-Knauf-Straße, Schülerstraße, Reichsstraße, Mühlengasse, Brückenstraße, Am Fuhrpark sowie in der Unterführung Südbahnhof.

Die Polizei Gera bittet um Zeugenhinweise. Wer im besagten Zeitraum Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten sich bei der Kriminalpolizei Gera unter Angabe der Bezugsnummer zu melden.

Tel.-Nr. KPI Gera: 0365/82341465 Bezugsnummer: 0275331/2023

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell