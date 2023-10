Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: High und ohne Führerschein

Zeulenroda (ots)

Am Samstagabend gegen 19:30 Uhr wurde am Wolfsheiner Kreuz (Zeulenroda-Triebes) ein VW Golf durch Polizeibeamte der PI Greiz kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Test zeigten den Konsum von Cannabis an. Einen Führerschein konnte der junge Mann nicht vorzeigen. Dieser war ihm bereits bei einer vorangegangenen Drogenfahrt entzogen worden. Die PI Greiz ermittelt wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und des Fahrens unter Einfluss von berauschenden Mitteln.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell