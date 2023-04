Polizei Mettmann

POL-ME: Zusammenstoß im Einmündungsbereich fordert drei Verletzte - Ratingen - 2304055

Am frühen Donnerstagabend, 20. April 2023, kam es in einem außerörtlichen Einmündungsbereich in Ratingen zu einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge. Drei Insassen wurden zum Teil schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war geschehen:

Gegen 18:10 Uhr befuhr eine 22-jährige Solingerin mit ihrem Opel Corsa den Breitscheider Weg in Ratingen. Im Einmündungsbereich zur Kalkumer Straße hatte sie die Absicht, nach links auf die Kalkumer Straße in Richtung Lintorf einzubiegen. Sie missachtete hierbei eine von links kommende, vorfahrtberechtigte 48-jährige Ratingerin, die mit ihrem Seat Arona die Kalkumer Straße in Richtung Angermund befuhr.

Es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß der beteiligten Fahrzeuge. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Opel Corsa auf eine Verkehrsinsel geschleudert, wo er stark verunfallt liegen blieb. Sowohl die 22-jährige Fahrzeugführerin als auch ihre 39-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall so schwer verletzt, dass alarmierte Rettungskräfte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus bringen mussten. Die 48-jährige Seat-Fahrerin wurde leicht verletzt, ihre Beifahrerin blieb unverletzt.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein und schätzt den entstandenen Gesamtschaden auf mindestens 5.000 Euro.

