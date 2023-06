Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Korrektur ASCHE Rechberghausen - Gartenhütten brennen Asche sorgte am Sonntag für einen Brand in Rechberghausen.

Ulm (ots)

Kurz nach 14.30 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem Brand in eine Kleingartenanlage in der Faurndauerstraße aus. Dort brannten auf einem Grundstück zwei Hütten. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen und ein Übergreifen des Feuers auf die angrenzenden Gartenhütten verhindern. Ermittlungen ergaben, dass ein Gartenbesitzer eine Stunde zuvor Asche auf den Kompost kippte. Die abgekühlte Asche führte dann wohl zu dem Brand in dem Komposthaufen, der sich laut Zeugen schnell ausbreitete. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Die Feuerwehr Rechberghausen war mit zwölf Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen vor Ort. Auch die Feuerwehren aus Wangen und Göppingen unterstützen mit 30 Einsatzkräften. Auf den 50-jährigen Gartenbesitzer kommt nun eine Anzeige zu.

++++1257548 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell