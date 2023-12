Polizei Paderborn

POL-PB: Fußgängerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Paderborn (ots)

(ah)Samstag, 30.12.23, 23:40 Uhr, 33102 Paderborn, Elsener Straße, Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person, Bei einem Verkehrsunfall auf der Elsener Straße hat sich eine Fußgängerin am Samstagabend schwere Verletzungen zugezogen. Ein 41-jähriger Lieferwagenfahrer befuhr die Elsener Straße in Richtung Innenstadt, als vor ihm eine 23-jährige Fußgängerin von rechts nach links die Fahrbahn überqueren wollte. Die Fußgängerin wurde von dem Auto erfasst und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Paderborner Krankenhaus verbracht. An dem Lieferwagen entstand Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 03:25 Uhr gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell