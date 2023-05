Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Schwerverletzter Fahrer nach umgekipptem Schüttgutsattelzug

Walzbachtal (ots)

In einem Werksgelände im Walzbachtaler Ortsteil Wössingen wurde am 31. Mai 2023 gegen 13.30 Uhr ein Fahrer eines Schüttgutsattelzuges schwer verletzt. Bei Erdaufüllarbeiten kippte der Schüttgutsattelzug aus ungeklärter Ursache seitlich an einem Abhang hinunter. Der eingeschlossene Fahrer konnte durch die zerstörte Frontscheibe befreit werden und wurde von Ersthelfern und Kräften der Feuerwehr Walzbachtal erstversogt und dann an den eingetroffenen Rettungsdienst übergeben. Anschließend transportierte der mitalarmierte Rettungshubschrauber 43 den schwerverletzten Fahrer in eine Klinik. Die ausgelaufenen Betriebsstoffe des Zugfahrzeuges wurden durch die Feuerwehr aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Walzbachtal unter der Einsatzleitung des stellvertretenden Kommandanten Christian Dehm mit insgesmamt 5 Fahrzeugen und 17 Feuerwehrkräften. Der Rettungsdienst war mit einem Notarzteinsatzfahrzeug und zwei Rettungswagen und dem organisatorischem Leiter Frank Eckardt im Einsatz. Zur Einsatzstelle flog ebenfalls der Rettungshubschrauber 43 und landete im Werksgelände.

Die Polzei war mit zwei Streifenwagenbesatzungen vor Ort. Anschließend nahm ein Bergezug eines Abschleppunternehmen die Bergung des Unfallfahrzeuges vor.

