Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen B 27

Kreis Rottweil) Auto kracht gegen Betonmauer

drei Personen verletzt (16.06.2022)

Deißlingen (ots)

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag Morgen gegen 8.30 Uhr auf der Bundesstraße 27 zwischen Deißlingen und Schwenningen. Ein 32-jähriger Seat Leon Fahrer fuhr in Richtung Schwenningen und kam in einem Baustellenbereich zu weit nach rechts, wo er gegen eine Betonmauer prallte. Durch den heftigen Aufprall schleuderte und überschlug sich das Auto. Der Seat kam auf dem Dach der Gegenfahrbahn zum Liegen. Der Fahrer, eine 28-jährige Beifahrerin und ein knapp 8 Monate alter Säugling erlitten leichte Verletzungen und kamen mit Rettungsdiensten in ein Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden. Die Polizei musste für die Erstversorgung der Verletzten und die anschließende Unfallaufnahme die Bundesstraße komplett sperren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell