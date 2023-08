POL-HAM: Audi kollidiert mit Straßenlaternenmast auf Verkehrsinsel

Hamm-Mitte (ots) - Ein schwarzer Toyota wurde am Dienstag, 29. August, zwischen 17.20 Uhr und 17.45 Uhr, in der Kolpingstraße beschädigt - der Verursacher flüchtete. Das Fahrzeug wurde im Bereich der linken Fahrzeugfront/Fahrzeugseite beschädigt: Der Sachschaden liegt geschätzt im vierstelligen Bereich. Hinweise zu dem unbekannten flüchtigen Fahrzeug werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als Email an ...

