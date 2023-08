POL-HAM: Betäubungsmittel und verbotenes Einhandmesser - 34-Jähriger vorläufig festgenommen

Hamm-Herringen (ots) - Unbekannte Einbrecher drangen zwischen Sonntag, 27. August, 21.30 Uhr, und Montag, 28. August, 9.30 Uhr, in einen Imbiss auf der Straße "An der Falkschule" ein. Über ein Fenster verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt und entwendeten Bargeld - anschließend flüchteten er oder sie in unbekannte Richtung. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds) ...

