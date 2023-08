Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Uentrop (ots)

Eine 50-jährige Autofahrerin aus Hamm wurde am Montagnachmittag (28. August) bei einem Verkehrsunfall auf dem Alten Uentroper Weg leicht verletzt. Gegen 14 Uhr war sie dort in Richtung stadtauswärts unterwegs und beabsichtigte, nach links auf die Eickhoffstraße abzubiegen. Zeitgleich befuhr ein 54-jähriger Klein-LKW-Fahrer den Alten Uentroper Weg in gleicher Richtung. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Die Fiesta-Fahrerin wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht und konnte dort nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5000 Euro geschätzt. Beide Unfallbeteiligte stammen aus Hamm.(es)

