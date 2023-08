Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Öffentlichkeitsfahndung - wer kennt die Ladendiebe?

Hamm (ots)

Mit Fotos aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Hamm nach drei Ladendieben.

Die bisher drei unbekannten Tatverdächtigen entwendete am 02.05.2023 gegen 16.15 Uhr, gemeinschaftlich alkoholische Getränke sowie einen Kaffeevollautomaten aus einem Discounter in der Friedrich-Ebert-Straße in Hamm.

Nachdem ein Tatverdächtiger den Laden mit dem Diebesgut durch den Eingang verlassen hatte, stoppte ein zweiter Tatverdächtiger den hinterhereilenden Ladendetektiv, indem er ihn mit einem Einkaufswagen zurückschob und somit an der Nacheile hinderte.

Das Amtsgericht Hamm hat nun eine Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Die Polizei fragt: "Wer kann Hinweise zu den Personen geben?" Telefon: 02381 916-0 oder Email: hinweise.hamm@polizei.nrw.de .(ds)

Link zum Fahndungsportal und den Fotos der Gesuchten: https://polizei.nrw/fahndung/111663

