Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Toyota entwendet - vermutlich mit Keyless-Go geöffnet. Tipps der Polizei

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein Toyota wurde am Montag, 28. August, zwischen 1 Uhr und 8.45 Uhr, Ziel von PKW-Dieben.

Auf der Straße Am Schürbusch konnte der 60-jährige Besitzer nur noch das Fehlen seines Autos feststellen - Der Toyota war auf einem Parkplatz vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt.

In diesem Fall war das Auto mit Keyless-Go ausgestattet. Bei Fahrzeugen, die mit einem sogenannten "Keyless-Go-System" ausgestattet sind, erfolgt das Öffnen und Starten des Autos kontaktlos über Funkwellen. Die Diebe greifen das Funksignal von dem Schlüssel im Haus auf und gelangen so widerrechtlich in den Wagen.

Tipps für Besitzer von Autos mit Keyless-Go-System: - Legen Sie den Schlüssel nicht in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab. - Schirmen Sie das Funksignal durch geeignete Maßnahmen (zum Beispiel Aluminiumhüllen) ab. Machen Sie den Selbsttest: Wenn sich der Wagen nicht öffnet, obwohl Sie den "abgeschirmten" Schlüssel direkt neben die Fahrzeugtür halten, haben auch die Diebe mit dieser Technik keine Chance. - Fragen Sie bei dem Hersteller Ihres Fahrzeuges, ob für Ihren Wagen der Komfortzugang temporär deaktiviert werden kann. Manche Hersteller bieten die Möglichkeit, durch zweimaliges Drücken auf die Verriegelungstaste am Schlüssel die Keyless-Funktion abzuschalten. Fragen Sie bei Ihrer Fachwerkstatt nach, welche Alternativen es speziell für Ihr Auto gibt. - Grundsätzlich gilt: Informieren Sie uns bei verdächtigen Beobachtungen in Ihrer Nachbarschaft über den Notruf 110. Das kann etwa ein Auto mit fremden Kennzeichen sein, das dort augenscheinlich nicht hingehört und dessen Insassen sich auffällig für abgestellte Fahrzeuge interessieren. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell