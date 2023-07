POL-OG: Rastatt - Körperverletzungen aufgrund Verkehrslärm

Oberkirch (ots) - Derzeit sind in der Straße Hammermatt Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, Feuerwehr und Polizei im Einsatz, nachdem gegen 16:10 Uhr der Brand eines Gebäudekomplexes gemeldet wurde. Offenbar hatten Schweißarbeiten, so die ersten Ermittlungen der Beamten des Polizeipostens Oberkirch, in der Nähe befindlichen Kraftstoff in Brand gesetzt. In der Folge breitete sich das Feuer aus, so dass mittlerweile ...

mehr