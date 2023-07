POL-OG: Baden-Baden, B3 - Kollidiert

Baden-Baden (ots) - Nach einem Diebstahl am Montagabend in einem Modehaus in der Langestraße konnte im Zuge einer eingeleiteten Fahndung ein Tatverdächtiger in Bayern festgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich zwei Männer kurz vor 18:30 Uhr im Modehaus mit hochwertigen Kleidungsstücken im Wert von mehreren Tausend Euro eingedeckt. Als sie das Geschäft ohne zu bezahlen verlassen wollten, verrichtete ...

