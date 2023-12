Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Supermarkt

Geisa (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen in einen Lebensmittelmarkt in der Borscher Straße in Geisa ein. Im Inneren angelangt begaben sie sich zielgerichtet in den Verkaufsraum, um dort sämtliche Zigarettenschachteln zu entwenden. Anschließend brachen sie das Büro auf und machten sich an dem dortigen Tresor zu schaffen. Mit den Einnahmen und den Zigaretten verschwanden die Einbrecher unerkannt. Ein Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro entstand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0330089/2023.

