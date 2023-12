Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Trunkenheitsfahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Haßloch (ots)

Am 03.12.2023 gegen 23:30 Uhr wurde eine 35 Jahre alte Haßlocherin kurz vor ihrer Wohnanschrift im Eschenweg in 67454 Haßloch einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich bei der Fahrzeugführerin Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmittelbeeinflussung. Daher wurde mit der 35-Jährigen ein Drogenvortest durchgeführt, welcher positiv auf THC, Amphetamin und Kokain reagierte. Aus diesem Grund wurde der Haßlocherin in hiesiger Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Zudem wurden die Fahrzeugschlüssel und der Führerschein präventiv sichergestellt. Die 35 Jahre alte Haßlocherin muss sich nun in einem Ordnungswidrigkeiten- sowie Strafverfahren verantworten. Außerdem wurde die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

