POL-PDNW: Verkehrskontrolle führt zu mehreren Anzeigen

Haßloch (ots)

Am Morgen des 01.12.2023 wurde in der Schillerstraße in 6454 Haßloch ein 18 Jahre alter Haßlocher auf seinem E-Scooter einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass der geführte E-Scooter über keinen gültigen Versicherungsschutz verfügte. Weiter wurde bekannt, dass der E-Scooter schneller als 25 km/h fährt und der junge Fahrzeugführer keinen gültige Fahrerlaubnis hierfür vorzeigen konnte. Der junge Haßlocher muss sich nun in einem Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Weiter wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

