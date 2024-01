Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bondorf: Täterfestnahme bei Aufbruch von Zigarettenautomaten

Ludwigsburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags (06.01.2024) um 02:15 Uhr versuchten drei dunkel gekleidete Personen einen Zigarettenautomaten in der der Boschstraße aufzubrechen. Beim Eintreffen des ersten Streifenwagens flüchteten sie in zwei unterschiedliche Richtungen. Den eingesetzten Beamten gelang es einen Täter unmittelbar festzunehmen. Die beiden anderen Täter konnten etwas später durch weitere eingesetzte Streifen im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt war, festgenommen werden. Am Automaten entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro, entwendet wurde jedoch nichts. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden 16-jährigen Täter an ihre Eltern übergeben. Der dritte Täter im Alter von 18 Jahren wurde auf freien Fuß entlassen.

