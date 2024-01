Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Versuchter Raub

Augsburg (ots)

Neusäß - Am heutigen Dienstag (02.01.2024) versuchte ein 37-Jähriger die Dienstwaffe eines Polizeibeamten in der Gutenbergstraße zu entreißen.

Gegen 01.30 Uhr wurde die Polizei informiert, nachdem der 37-Jährige seine Taxifahrt nicht bezahlen konnte. Vor Ort weigerte sich der 37-Jährige zunächst seine Personalien anzugeben. Die Beamten durchsuchten den Mann daraufhin nach Ausweisdokumenten und stellten so seine Personalien fest. Dabei griff der 37-Jährige unvermittelt an die Dienstwaffe eines Polizeibeamten und versuchte diese aus dem Holster zu entreißen. Dies konnte durch die Polizeibeamten verhindert werden. Die Beamten fesselten den Mann und brachten ihn in den Polizeiarrest, wobei der 37-Jährige Widerstand leistete.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen versuchten Raubes und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte gegen den 37-Jährigen.

