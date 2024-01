POL Schwaben Nord: Sachbeschädigung

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Montag (01.01.2024), gegen 06.30 Uhr, kontrollierten Einsatzkräfte in der Greifstraße den Fahrer eines E-Scooters und stellten hier Alkoholgeruch fest. Ein Test an einem gerichtsverwertbaren Alkoholmessgerät ergab einen Wert von über 0,5 Promille. Den Fahrer erwartet nun eine Bußgeldanzeige. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Schwaben Nord Markus Bommler Telefon: 0821 323-1019 ...

