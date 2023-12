Ulm (ots) - Kurz nach 2 Uhr kam es in einem Gastronomiebetrieb in der Friedhofstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung. In deren Folge gingen drei Männer im Alter zwischen 38 und 45 Jahren aufeinander los. Mehrere Polizeistreifen rückten an. Die trennten die Streithähne voneinander. Dabei ging ein ...

mehr