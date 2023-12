Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Streit endet in Auseinandersetzung

Mehrere Personen gingen am Montag in Donzdorf aufeinander los.

Ulm (ots)

Kurz nach 2 Uhr kam es in einem Gastronomiebetrieb in der Friedhofstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung. In deren Folge gingen drei Männer im Alter zwischen 38 und 45 Jahren aufeinander los. Mehrere Polizeistreifen rückten an. Die trennten die Streithähne voneinander. Dabei ging ein 38-Jähriger auf die Polizisten los. Ihm wurden Handschellen angelegt und auf ein Polizeirevier gebracht. Beim Transport beleidigte er noch die eingesetzten Polizisten. Das Polizeirevier Eislingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

