Am Sonntag machte ein Unbekannter Beute in Munderkingen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hebelte ein Unbekannter ein Tür an dem Haus in der Mühlstraße zwischen 15.30 und 22 Uhr auf. In der Wohnung durchsuchte der Unbekannte die Zimmer. Über das Treppenhaus gelangte er wohl in eine weitere Wohnung. Dort hatte er ebenfalls eine Tür aufgehebelt. Dort fand er wohl eine Spielkonsole und einen Laptop. Das nahm er mit. Das Polizeirevier Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach dem Einbrecher.

