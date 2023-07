Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Erfurt (ots)

Bei einem Auffahrunfall im Erfurter Norden verletzte sich gestern Nachmittag ein Motorradfahrer schwer. Der 18-Jährige war hinter einem 23-jährigen VW-Fahrer auf der Straße Am Roten Berg gefahren. Als der Autofahrer anhalten musste, konnte der Motorradfahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf das Auto auf. Dabei verletzte sich der junge Mann schwer und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. (DS)

