Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Bushaltestelle (Fahrgastunterstand)

Zweibrücken (ots)

In der Zeit zwischen 14.10.2022, 20:30 Uhr und 15.10.2022, 06:00 Uhr wurden in Zweibrücken zum einen in der Otariostraße und zum anderen in der Steinhauser Straße/Himmelsbergstraße jeweils die rechte Glaswand beim Fahrgastunterstand eingeworfen. Vermutlich wurde dazu eine ungeöffnete Bierflasche verwendet, die dann an der Bushaltestelle in der Steinhauser Straße festgestellt und sichergestellt werden konnte. Täterhinweise konnten bislang nicht erlangt werden. Schaden: insgesamt 5000 Euro |pizw

