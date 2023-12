Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Selbstjustiz gegen Falschparker endet in Anzeige wegen Sachbeschädigung. Stark betrunkener 46-Jähriger schlägt auf Auto ein.

Ulm (ots)

Gegen 15.10 Uhr am Sonntagnachmittag melden mehrere Anwohner einen stark aufgebrachten Mann, welcher in der Langen Gasse mit einem Hammer auf ein Fahrzeug einschlägt. Die Polizei war innerhalb kürzester Zeit vor Ort. Der offensichtlich stark Betrunkene kann dazu bewegt werden, den Hammer wegzulegen und sich vom Fahrzeug zu entfernen. Auf Nachfrage der Kollegen, warum er das Fahrzeug demoliert habe, gibt der Beschuldigte an, dass dieses Fahrzeug wiederholt falsch parkt. Am falsch parkenden Fahrzeug entsteht ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Den betrunkenen 46-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Der Falschparker wurde durch die Polizei mündlich verwarnt. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum, Polizeiführer vom Dienst (Michael Deckwitz) Tel. 0731/188-1111, ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de ++++(2561435)

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell