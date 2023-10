LPI-SHL: Einbruch in Firma

Themar (ots) - Sonntagabend riefen mehrere Zeugen bei der Polizei an und teilten mit, dass eine 14-Jährige mehrfach mit einem Auto in Themar hin und her gefahren sei. Die Beamten der Polizeiinspektion Hildburghausen stellten das Fahrzeug bereits geparkt fest und trafen später auch die vermeintliche Fahrerin bei ihrer Mutter an. Sie erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Rückfragen bitte an: ...

