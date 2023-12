Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 82-Jähriger schwer verletzt - Polizei sucht Unfallzeugen

Neuss (ots)

Am Donnerstag (14.12.), gegen 16:40 Uhr, kam es an der Straßeneinmündung Adolfstraße/Wolberostraße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person.

Ein 71-Jähriger Autofahrer aus Neuss befuhr die Adolfstraße aus Richtung Engelbertstraße in Richtung Wolberostraße. Er wollte an der Straßeneinmündung rechts auf die Wolberostraße in Richtung Buschstraße abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen hat er beim Abbiegevorgang einen 82 Jahre alten Neusser übersehen, der mit seinem Fahrrad unterwegs war und auf dem Fahrradweg die Wolberostraße aus Richtung Further Straße in Richtung Buschstraße befuhr. An der Einmündung Wolberostraße/Adolfstraße kam es zur Kollision.

Der 82-Jährige ist daraufhin mit seinem Fahrrad gestürzt und verletzte sich am Kopf.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei bittet um Mithilfe: Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Hinweise zur Aufklärung des Unfalls geben? Diese nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02131 3000 entgegen.

