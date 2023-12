Ulm (ots) - Der VW stand von Samstag auf Sonntag in der Böfinger Straße. Ein Unbekannter schlug eine Seitenscheibe an dem VW ein. Dort lag eine Tasche. Die nahm der Dieb mit. Die Polizei warnt davor, in Autos Wertsachen zurückzulassen. Denn das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor. Mehr Tipps zum Schutz vor Diebstahl gibt die Polizei unter ...

mehr