Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Einbruch in Getränkemarkt über das Dach

Rhede (ots)

Tatort: Rhede, Butenpaß;

Tatzeit: 02.09.2023, zwischen 02.30 Uhr und 02.50 Uhr;

Durch ein eingeschlagenes Fenster in einen Getränkemarkt eingedrungen sind Unbekannte in Rhede. Zuvor hatten sie sich mittels aufgestapelter Getränkekisten einen Weg auf ein Flachdach gebahnt. Von dort gelangten die Täter in das Gebäude. Im Inneren durchsuchten sie die Räume. Ob sie Beute machten, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Ein Einbruchalarm hatte mutmaßlich die Einbrecher vertrieben. Die Kripo Bocholt erbittet Hinweise unter Tel. (02871) 2990. (db)

